Asegura haber recibido los restos de su abuelo desaparecido en un bote de mayonesa

Los familiares aún tienen muchas dudas, e incluso aseguraron a medios locales que no pueden enterrar los restos porque no han recibido el certificado de defunción. "¡A Luis Sosa lo hicieron desaparecer! Luis Sosa no se dejó morir en un basural. Luis Sosa no es un pedazo de cráneo. A Luis Sosa le pasó algo", concluyó Verónica.