Una mujer descubre un ratón muerto en su comida del supermercado: "Vomité durante 12 horas"

La mujer compartió en redes sociales desagradables imágenes del plato, donde se evidencia parte del roedor saliendo de la salsa. McCall Smith instó a los consumidores a que no adquirir comida en dicha cadena de supermercados, ya que no saben con lo que se pueden encontrar. "Lo que descubrí en la mía me hizo vomitar durante 12 horas", lamentó.