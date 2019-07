Una mujer se enfrenta a 30 años de cárcel por grabar a su hija chupando un bajalenguas en una clínica

Momentos antes de la polémica acción, Ward abrió un frasco con bajalenguas de madera. Instantes después, ya con el móvil en mano, su hija lamió uno y lo volvió a depositar en el recipiente, colocado debajo de un cartel que pedía no tocar los materiales médicos. "No me digas cómo vivir mi vida", escribió en un subtítulo del clip.