El insólito acto de Stacy Lois Oliver, una ciudadana de Chicago, se está volviendo viral en todo el mundo. La mujer, de 52 años, escribió su propio obituario antes de morir para que se publicaran sus últimas palabras cuando ella ya no estuviese.

A pesar de ello, Stacy nunca perdió la sonrisa y el buen humor, y lo volvió a demostrar incluso después de fallecer. "Nunca he hecho nada de la manera normal o regular", comenzaba escribiendo. "Pensé "¿por qué no escribir mi propio obituario y continuar con este tipo de comportamiento hasta el final?" Mi mamá siempre decía "si no voy a tocar mi propia bocina, nadie más lo hará".