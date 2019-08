Una mujer revela el secreto de su longevidad en su 107 cumpleaños: "Nunca me casé"

"Creo que el secreto de cumplir 107 años es que. Mi hermana dice: 'Ojalá nunca me hubiera casado'", respondió la mujer tras ser preguntada por el secreto de su longevidad, según recoge WCBS . Asimismo su hermana, que no pudo asistir a la fiesta por problemas de salud, no se queda atrás ya que tiene 102 años.