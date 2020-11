Momentos escalofriantes: nada apaciblemente al lado de un tiburón y su acto se vuelve viral

El fotófrafo cuenta, según recoge el diario argentino 'Crónica', como estaba siguiendo los movimientos del animal cuando, de repente, se encontró con el bañista que parecía no percatarse de nada. El fotógrafo asegura que recuerda ese momento como escalofriante pero no pudo hacer nada para avisar al hombre. No obstante, el tiburón martillo no es considerado como peligroso para los humanos.