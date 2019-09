Un niño de 5 años demuestra que el abuelo de 'Up' es real

"Hace cinco años, me diagnosticaron cáncer justo después de que nacieron mis gemelos, y tenía miedo no llegar a ver siquiera su quinto cumpleaños", dijo Perman a CBS News . "Mi hijo mayor tenía 5 años en ese momento y odiaba no saber si pasaría el mismo tiempo con ellos que con ella". Estuvo enferma durante aproximadamente un año y ahora está en remisión. Llegó al quinto cumpleaños de sus gemelos, algo de lo que no estaba segura. Por eso lo quiso celebrar a lo grande. "¡Es una celebración para mí y para ellos!" aseguró.