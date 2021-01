Olvida la contraseña para acceder a su fortuna millonaria de Bitcoin: dos intento más y será bloqueado

Stefan, programador de profesión que vive en la actualidad en San Francisco, se encuentra angustiado porque no puede acceder a su cartera digital donde están sus Bitcoins, el problema es que no recuerda su contraseña.

Pero, ¿es tan fácil perder una fortuna con tan solo olvidar una contraseña?, parece que sí, lo ha intentado en varias ocasiones y solo tiene dos intentos más para poder acceder a su cartera que cuenta con 220 millones de dólares, según afirma The New York Times .

Está desesperado y lo da por perdido

El programador asegura que escribió en un papel la contraseña y esta la perdió hace años, la contraseña que no encuentra ni recuerda le permitirá desbloquear un pequeño disco duro, conocido como IronKey, que contiene las claves privadas de la billetera digital que contiene nada más y nada menos que 7,002 Bitcoin.



IronKey ofrece 10 posibilidades para acceder a su contenido, en caso de que se falle las 10 veces, su contenido quedará encriptado para siempre. Por el momento Stefan ha probado ocho intentos y ninguno ha sido el correcto, por lo que solo le quedan dos para poder llegar a sus millones.



“Simplemente me acostaba en la cama y lo pensaba”, dijo Thomas en declaraciones al diario norteamericano, “entonces iba a la computadora con una nueva estrategia, y no funcionaba, y volvía a estar desesperado"



El desafortunado millonario ha visto en los últimos años cómo las criptomonedas subían y bajaban sin poder acceder a su cartera para sacar beneficio económico del rendimiento.



Stefan no es el único que por la mala memoria no puede obtener su fortuna ya que se estima que un importante número de criptomonedas, alrededor del 20%, parecen estar perdidas.