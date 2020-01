Ozzy Osbourne, icono de la música rock, revela que padece una variante del Parkinson

Ozzy espera que quienes han amado su música lo sigan apoyando en este momento. “Me siento mejor ahora que he reconocido que tengo un caso de Parkinson. Solo espero que estén ahí, porque los necesito (a los fans). No puedo esperar para volver, eso me está matando. Lo necesito ya. Esa es mi droga. He sobrevivido a toda la basura que he hecho. Todavía no he terminado, no voy a ninguna parte”, concluyó Osbourne, uno de los referentes históricos de la música rock que sigue "muy vivo".