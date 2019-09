El mensaje de un padre a una hija que ha hecho recapacitar a la Red: "Llámame y dime te quiero"

Las muestras de cariño en las redes sociales son algo bastante habitual. Son muchas las fotografías y mensajes los que publicamos en los perfiles sociales donde le declaramos nuestro amor a alguna persona de nuestro entorno ya sea familiar, amigo o pareja. Sin embargo, lo que no es tan habitual es demostrar y decir con palabras cara a cara lo que sentimos por nuestros seres queridos .

"He guardado un mensaje tuyo de voz durante dos años. Todo lo que hiciste fue llamarme para decirme que me amabas. Normalmente, lo escucho unas 20 veces a la semana. Esta mañana, mientras lo escuchaba, recibí una llamada telefónica y borré accidentalmente tu mensaje de voz. Estoy desconsolado y lo quiero de vuelta en mi teléfono. Llámame y déjame otro mensaje en el que me digas "solo quería decirte que te amo", le escribió a Natalie Coffey su padre.