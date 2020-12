Un padre trans comparte su parto en TikTok y se vuelve viral en redes sociales

"Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo. De hecho, solo recuerdo haber dicho una y otra vez 'No puedo hacer esto'. Pero los instintos naturales de mi cuerpo vencieron la duda sembrada en mi cerebro y lo hice porque este cuerpo es capaz de mucho más de lo que la sociedad me ha condicionado a creer", escribió Danny en su cuenta de Instagram.