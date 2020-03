Una peluquera consuela a una niña que se llama fea en un vídeo

En el vídeo, que se ha hecho viral, aparece una mujer que está peinando a una niña mientras se graba la escena, durante un momento la niña mira a la pantalla y se llama a ella misma 'fea'. Entonces la peluquera la coge la cara y le dice que ella no es fea, que no tiene que volver a decir eso, instantes después la niña comienza a llorar.

"No digas eso, no digas eso, no digas eso. Tú eres muy bonita. Cuando te mires tienes que decir, soy muy bonita. Tú eres muy bonita, ¿me escuchas?"