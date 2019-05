Spencer, el perro que no se separa de la almohada con el rostro de su mejor amigo muerto

Según contó en el portal 'The Dodo' Beth Fisher, dueña de los perros, ambos forjaron un fuerte vínculo que duró más de diez años. "Nunca habían pasado una noche separados", aseguró. "", agregó.

Todo cambió dramáticamente cuando una visita al veterinario reveló que Rocky había desarrollado un tumor canceroso que llevaba años creciendo en su interior. El trágico descubrimiento se hizo demasiado tarde, lo que le dejó con muy pocas opciones a la familia del can. "Tuvimos que terminar con la vida del perro ese mismo día", dijo Fisher. "Fue difícil procesar la repentina muerte de Rocky, pero no podemos imaginar cuán complicado debe ser para Spencer el haber perdido a su pequeño hermano". añadió. De hecho, el can quedó destrozado. Y lo demostró con su actitud.