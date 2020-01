Polémica en Rusia por la aparición de una muñeca con pene

Las imágenes no tardaron en causar gran impresión entre los internautas puesto que la muñeca tiene un vestido rojo con lunares amarillos, cabello largo y rubio, rasgos faciales femeninos y sus partes íntimas corresponden al sexo masculino.

Algunos usuarios se han preguntado si tiene sentido fabricar este tipo de juguetes para los niños y las niñas y otros no se explican cómo puede haber salido a la venta. Hay que resaltar que Rusia es uno de los países que destaca por tener una población intolerante hacia las personas tanto homosexuales como transgénero.

Sin embargo, no es la primera vez que un hecho similar causa polémica. Una muñeca transgénero dividió la opinión en Argentina cuando salió a la venta en Toys R Us en 2018, mientras que en 2019 la empresa de juguetes Mattel anunció una muñeca Barbie neutral en cuanto al género. En 2017, la activista y adolescente estadounidense Jazz Jennings fue inmortalizada por una muñeca hecha por la empresa británica Tonner Doll Company y que no mostraba ningún genital.