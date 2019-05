La dura reprimenda que da una policía a una mujer que estaba maltratando a su perro

La reprimenda ha arrasado en las redes sociales

La mujer amenazó a la maltratadora con quitarle a su perro

Uno de los últimos vídeos en arrasar en la Red ha sido el de una oficial de policía que recrimina duramente a una mujer en Argentina debido a las condiciones en las que mantiene a su perro. Según han informado diferentes medios locales, la agente de policía se acercó en el municipio de San Francisco Solano hasta un perro que vio en condiciones pésimas al estar desnutrido, atado y maltratado.

Cuando la mujer descubrió quién era la dueña del can no dudo en hablar con ella al no entender las condiciones en las que se encontraba el animal: "Tienes que tener al animal como se corresponde. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Entiendes lo que te digo? Estamos casi en 2020, no estamos en 1960 que se tenía a los animales atados y se morían de hambre. Suéltalo, ponle una madera, cuídalo, llámalo, ponle un cordón con tu teléfono y déjalo que si se pierde hay gente como nosotras que va a venir, te va a llamar y te va a escribir porque seguro que celular tienes pero para ir a castrarlo no tienes".

Que les parece la actitud de esta oficial defendiendo a un perrito mal tratado??? Los leo... pic.twitter.com/ErD7K4QMYc — 💙Gabriel Alegre🍮🍮 (@alegre_biel1971) 6 de mayo de 2019

Además, en el vídeo también se puede escuchar como la oficial advirtió a la ciudadana que en tan solo una semana volvería a pasarse por la vivienda para comprobar cómo se encontraba el perro: "Así nunca vas a salir adelante, voy a pedir la orden de allanamiento y voy a venir a sacarte al perro a la comisaría y me lo voy a llevar porque así el perro no lo puedes tener. Si quieres tener al perro yo voy a venir la semana que viene y tienes que tener al perro suelto y como corresponde. No le hagas la vida al perro tan de mierda porque el animal no pidió ser tu perro".