Langford añadió que se encontraron imágenes fijas de la pareja involucrada en la actividad sexual con un perro, que no ha sido encontrado ni identificado y que no se cree que sea su propia mascota. Reham Baig animó al animal a realizar actos sexuales con él y su mujer. La fiscal apuntó que el abuso de gallinas no se había producido en una sola ocasión.