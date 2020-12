Este educador de 37 años realizó el proceso de manera paulatina a partir de 2015: pasó de bañarse casi todos los días a reducir la frecuencia tanto de ese proceso como del uso de jabón, champú y desodorante. En vez de aplicar dichos productos, Hamblin se deshace del sudor y la suciedad con cortos lavados . "Me enjuago cuando lo necesito o cuando lo deseo, solo con agua, especialmente cuando tengo el cabello como si me hubiese acabado de despertar o si visiblemente tengo algo sucio", explica.

Hamblin indica que cuando dejas de ducharte hay un momento en el que "tu ecosistema llega a un estado estable y dejas de oler mal. No hueles como agua de rosas. Simplemente hueles como una persona". Añade que hoy en día él tiene un olor "propio", que a su mujer le gusta y que para otras personas "no está mal". Durante algún tiempo le preguntó a "colegas, amigos y personas que sabía serían honestas" para no molestar a nadie.