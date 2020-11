Una profesora de la Escuela Secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón, en Saltillo ( México ) no recordó cerrar la aplicación Microsoft Teams con la que acababa de tener una videoclase y comenzó a contar todo lo que pensaba sobre los alumnos en una charla telefónica con otra compañera.

"Pinches huercos, no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando todos hechos un desmadre", comentó en referencia a los trabajos que recibió de los estudiantes. La maestra, siguió hablando sin saber que los alumnos la escuchaban y grababan, incluso, en el video viral se escuchan las risas de los chicos de fondo.