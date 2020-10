"¡Vete, vete!", Kyle implora al puma que le persigue amenazante mientras él camina de espaldas. Todo había empezado cuando e l joven se encontró a dos cachorros en medio del camino. Y la madre apareció dispuesta a proteger a sus crías. "Ve con tus bebés, te prometo que no voy a volver ", le dice. Pero el felino sigue hostigándole durante seis interminables minutos, hasta que decide lanzarle una piedra.

Sentado en el suelo y aun temblando, no se cree que todo haya quedado en un tremendo susto.

No existe una táctica única para reaccionar cuando un animal salvaje decide perseguirnos. "No te muevas". Aconsejadas por el hombre que grabó la escena, en otra situación unas chicas optaron por convertirse en estatuas cuando un oso las asaltó este verano en un parque de México. Una de ellas aguantó incluso un mordisco y un par de zarpazos. Lo que no pudo evitar fue la tentación de hacerse un selfie con el plantígrado para enseñarle la instantánea a sus amistades.