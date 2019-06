La reacción de un niño al encontrarse una cartera sorprende a la Red

Haz el bien sin mirar a quién. Este es, sin duda, la máxima de vida del pequeño protagonista de un video que se ha vuelto viral en Facebook donde demuestra los buenos valores que le inculcaron sus padres sobre ayudar al prójimos. Else ha vuelto viral en las redes sociales, según recoge El Comercio.

En el material registrado por una cámara de videovigilancia se observa a una mujer bajando de un coche con tanta prisa que no se da cuenta de que dejó caer su cartera.

Al no encontrar a nadie, el menor decidió dejarla sobre el capó del coche mientras escribía lo que parecía ser una nota para su dueña pero no tuvo que esperar mucho ya que la mujer volvió al percatarse que no llevaba consigo la cartera.