Las redes hacen mofa del último 'look' de Millie Bobby Brown por parecer demasiado mayor

Catapultada por el incuestionable éxito de ‘Stranger Things’ , Millie Bobby Brown , más conocida por los fans de la popular serie de televisión como ‘Eleven’ , ‘El’ (‘ Once ’ y ‘Ce’, en castellano), ha saltado al estrellato desde muy temprano. A sus 15 años , hoy todos los focos la apuntan y todas las miradas se centran en ella sin dejar de analizarla. Su última aparición en una alfombra roja e n la que presentaba la nueva temporada de ‘Stranger Things’, de hecho, ha desatado una auténtica lluvia de críticas que hacían alusión directa a su apariencia física y su forma de vestir.

Me descuido 2 minutos y Millie Bobby Brown tiene 35 años. pic.twitter.com/d9bWZp9ikp

Que cambiada esta Millie Bobby Brown no? pic.twitter.com/pQ44jhGSer

La niña con superpoderes que acostumbraban a ver en sus televisores junto a su grupo de inseparables amigos en el universo creado por los hermanos Duffer, Matt y Ross, está creciendo, y muchos usuarios han hehco mofa a su manera del 'look' de la jovencísima modelo y actriz , la cual ya en 2018 llegó a abandonar Twitter debido a los ‘haters’ que la atacaron con memes homófobos contra los que se mostraba radicalmente en contra.

"Los troles nunca me han importado"

Según ha contestado en una entrevista para Harper’s Bazaar , Brown está acostumbrada a ser objetivo de las críticas desde hace seis años o más, desde que empezó su carrera, con tan solo 8 años, pero nunca ha dejado que ello la frene y condicione. “Los troles de Internet nunca me han importado”.

“Siempre es difícil vestirse para un evento con alfombra roja porque todo el mundo tiene opiniones y desafortunadamente, aunque digas que no las escucharás, lo acabas haciendo”, explica, matizando: “Para mí, me siento y pienso: no voy a escuchar lo que tienen que decir los periodistas o quienes quieran escribir mal sobre mi inapropiado atuendo”.