Un MP3 cargado con sus canciones favoritas . Ese es el regalo único y personalizado que le ha hecho la usuaria de Twitter Paula Expósito a su abuela , que ha quedado tan encantada que se pasa todo el día con los casos y ya no pone ni siquiera la televisión.

La joven ha compartido unas capturas de la conversación que tuvo con un familiar en la que comentaban el efecto que había surtido su regalo en la anciana. “No se los quita. Ya nos avisó de que lleváramos llaves, que está con los cascos y no se entera. Baila sola por la casa, has creado un monstruo. No te imaginas lo que le prestan”, le comentan en los mensajes.