El reto viral que solo unos pocos logran completar: encontrar los objetos que no encajan en esta playa

¿lo has conseguido? ¡Enhorabuena! solo unos pocos pueden lograrlo. Si no lo has hecho en 10 segundos y quieres seguir intentándolo, no te rindas, y si no lo logras no te preocupes ¡habrá otros retos que puedas cumplir! Aquí tienes la solución: las dos tazas de café caliente que se encuentran en la imagen. Si no sabes donde se encuentran, aquí tienes la respuesta, rodeada en círculos negros: