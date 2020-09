La aterrorizada madre de Siraphop, Sutapath, dijo que todavía estaba en shock por el incidente: "No sé cómo la serpiente entró en mi casa. Pudo haber sido a través del desagüe conectado al inodoro. Sé que la serpiente realmente hirió a mi hijo, pero me alivia que sólo fuera una pitón no venenosa. Si fuera una cobra, estaría muerto", según explica en el Daily Mail. El joven, por su parte, se está recuperando correctamente en el hospital.