"España es mi familia, mis padres que sudaron sangre y lágrimas por mí", el emotivo vídeo viral que te acerca a tu país

"España no es sólo un trozo de tierra o los colores de una bandera. España es mi familia, mis padres que sudaron sangre y lágrimas por mí, su trabajo, sus esfuerzos. Mis antepasados que lucharon por dejarnos una España mejor, mis abuelos y sus abuelos. Mis amigos, mis hermanos, el barrio en el que nací, el parque donde me tomé la primera cerveza o donde me tomé mi primer cubata" comienza diciendo la voz en off del vídeo que pertenece a Javier González, un joven periodista de 25 años que quiso contar por iniciativa propia lo que él siente por España y su propia idea de patriotismo.