Al final pudo llegar a salvo a su hotel gracias al caballo, que sabía el camino de regreso. "Hola, TikTok. Actualmente me encuentro en alguna parte de la jungla de México, y no hablo español, y estoy en un caballo, y me embriagué, y no sé cómo llegué aquí", se le oye decir a la despistada mujer.