Sin embargo, no todo el mundo esta capacitado para realizar el baile de 'WAP' y eso es algo que queda claro, no solo al ver la coreografía, sino con las experiencias que algunos usuarios han narrado. Quemaduras en las rodillas, lesiones en la espalda e incluso en las piernas por no haber calentado bien o por no tener la flexibilidad que requiere este baile son algunas de las dolencias más comunes que ha causado este nuevo reto viral.