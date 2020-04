La agricultura no se detiene: el sector primario pide que se apueste por el comercio local para salir adelante juntos

Los agricultores son uno de esos colectivos que siguen trabajando duramente, arriesgándose día a día para evitar desabastecimientos y lograr que no falten alimentos de primera necesidad en los hogares. Plátano de Canarias es una de esas marcas que no se detiene: sus trabajadores no descansan y se esfuerzan cada jornada para que sus plátanos y bananas lleguen a todas nuestras casas, demostrándonos así que nadie está solo en esta crisis.