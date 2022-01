En 2003 Julián Muñoz seguía siendo un hombre casado y por lo tanto sus encuentros íntimos con la cantante tenían que mantenerse en secreto: "La primera vez que yo me acosté con Isabel Pantoja fue precisamente en el apartamento de Guadalpín, más claro el agua, yo cada vez que podía me escapaba y nos veíamos , al principio en Guadalpín, después en Cantora".

Ahora, años después, Julián reconoce en la docuserie sobre su vida que efectivamente él entraba en Cantora a escondidas y que lo hacía metido en el maletero de un coche: "Hacíamos cosas muy absurdas, yo quería entrar en Cantora a toda costa a estar con la mujer que amaba, yo pensaba que nadie me vería si me metía en el maletero, me quedaba allí metido hasta que perdíamos a la prensa y entonces parábamos el coche en medio de la carretera y yo salía del maletero, no sé por qué me comportaba de aquella manera, hoy no lo entiendo".