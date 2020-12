Cristini, Rebeca, Albert y Marta, nuevos nominados de 'La casa fuerte 2'

Asraf : Albert y Marta porque me llevo mal con Marta.

Isa: Mi punto va para Albert y Marta por la sencilla razón de que sin la mínima posibilidad de librarnos del televoto no voy a traicionar a Cristini y Rebeca y me gustaría enfrentarme a Marta y Albert antes que con Cristini y Rebeca porque me disgustaría mucho si saliesen.