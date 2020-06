Yola le predice gemelos a Iván y Oriana confirma que no le ha bajado la regla: “No me importaría tener hijos con él”

Yola Berrocal no para desde que entró en ‘La Casa fuerte’. La ‘asaltante’ se inventa juegos y bromas para tener entretenidos todo el día a sus compañeros aunque a veces no cumple con lo que pretende.

Pero la ‘bomba’ no tardó es saltar porque Yola ‘vio’ hijos de por medio, en concreto dos, gemelos. Y para más inri, Oriana confirmaba que no le había bajado todavía la regla. “No es de coña, no me ha bajado la regla”, aseguraba ella. “Yo quiero tener hijos, pero escucha, aquí no se puede tener nada, que va a salir el niño medio loco, todo el día escuchando gritos”, bromeaba Iván.