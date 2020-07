Macarena Millán: "Rafa Mora quiere hablar con Iván, pero de Labrador no me ha dicho nada"

Macarena ha anunciado en el último debate de ‘La Casa Fuerte’ que Rafa Mora quiere tener una conversación con Iván González para aclarar todo lo ocurrido en el reality. Sin embargo, la concursante asegura que de Labrador no le ha dicho absolutamente nada.

En cuanto a la conversación que Rafa Mora e Iván González tienen pendiente, el novio de Oriana ha dicho que todavía no han hablado, pero que él quiere tener una charla para “explicarle cosas en privado”: “Quiero explicarle que no he ido al reality a proteger a nadie”, ha declarado. “Tiene que entender que Oriana es mi pareja y que estoy con ella”, añadía.