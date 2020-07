El 'zasca' de Jorge Javier Vázquez a Oriana tras meterse en la relación de Yola y Cristian: "Tú le fuiste infiel a Tony Spina"

Muy metida en su papel de Celestina, Leiticia Sabater preparó una romántica cena para Yola y Cristian . Sin embargo, mientras los concursantes disfrutaban de la velada, Oriana, Iván, Ferre, Cristina y Labrador boicoteaban el encuentro con unos grandes carteles en apoyo a la novia del navarro y gritando "Jessica , estamos contigo, no hay fidelidad, no a la estafa sentimental ¡Yola retirarte!".

"Y si no ella ya quería juntar las dos camas para que ocurriese, era obligatorio", ha intervenido Oriana. "Oriana hablando de infidelidades. ¿Tú le fuiste infiel a Tony Spina como todo el mundo sabe no?", le ha preguntado el presentador. "Lo he dicho toda la vida, uno aprende. Fue con 22 años un piquito de nada, usted cuantos tiene señora, cincuenta", ha respondido ella dirigiéndose a la cantante. "Yo crezco como persona, aprendo de mis experiencias y mejoro en mi futuro. Es lo que debería hacer usted que me dobla la edad".