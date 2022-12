El tenso enfrentamiento entre Cristian y Vladi: "Tienes valores de chimpancé"

Los chicos se han enfrentado a su última hoguera en 'La isla de las tentaciones'. Se trataba de una hoguera muy especial en al que no verían imágenes de sus novias, sino que se encontrarían cara a cara con los solteros favoritos de éstas.

Vladi y Cristian han protagonizado un momento muy tenso frente al fuego. El soltero ha llegado con un bocadillo para el novio de Ana. "Te he traído un bocadillo de chóped porque como no eres capaz de hacértelo tú solo. Cuando te vayas solo para Murcia, al menos te vas con el bocadillo de chóped. Los valores que él busca en una chica es que le guisen bien. Eso son valores de chimpancé, no de persona", le ha reprochado.