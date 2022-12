¡Sara y Manu han roto! La pareja puso fin a su historia de amor al volver de Republica Dominicana

Manu y Sara abandonaron Honduras juntos . Sin embargo, la sorpresa de la presentadora ha sido máxima al descubrir que ya no están juntos. "A los dos días. vino a mi casa con lágrimas en los ojos y me dijo que era la mujer de su vida, pero que necesitaba tiempo para pensar en su futuro", explica la joven. "Le dije que en el amor no necesita tiempo, se necesita determinación, y que cogiese sus cosas y se fuera. Me dijo que al día siguiente hablábamos y nunca supe más".

Sara se ha derrumbado y ha reprochado a su ex la forma en la que hizo las cosas. "No te has despedido y yo le estuve llorando meses a un fantasma. Me has condenado a una tristeza que no me merezco".