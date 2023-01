El fuerte encontronazo entre Marta Peñate y Tania en directo: "Respétame y bájate del trono"

Tania y Samu , tras acabar bien en el reencuentro, se han vuelto a ver las caras en el debate final de ‘La isla de las tentaciones’ y esto ha dado para mucho, no todo ha sido buenas palabras entre ellos, lo que también ha propiciado un fuerte encontronazo entre Marta Peñate y la protagonista.

Los reproches, los gritos y el gran enfado han sido protagonistas entre ellos, aunque parecía que todo había acabado bien entre ellos. Pero no solo les ha salpicado a ellos, Anabel Pantoja se ha mostrado muy emocionada al dirigirse a Samu ante todo lo que ha pasado con su relación en esta quinta temporada y Marta Peñate ha mostrado su descontento con la actitud de Marta.

“Me gustaría decir algo a favor tuya, pero es que no puedo, sigues en tus trece” , ha entonado Marta, lo que no ha gustado nada a Tania: “Tú vete a hacer tu MTMAD para hablar de ti, que es lo único que sabes hacer”.

Marta Peñate no lo ha dejado aquí: “Respétame un poquito y bájate del trono”. “¿Quién eres tú para llamarme mindundi? Eres una falsa, solo te importa la tele”, le ha contestado Tania, pero la colaboradora cree lo contrario respecto a las palabras que la canaria le dice a Samu: “A la que le importa la tele eres tú y solo quieres quedar bien. No te han hecho nada, deja de hacerte la víctima. Le dices que le vas a perdonar todo lo que te ha hecho, ¿qué te ha hecho? Si le has corneado de arriba abajo”.