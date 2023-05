Elena desvela que está enamorada de nuevo: “Vuelvo a creer en el amor”

Antes de poner punto y final de manera definitiva a su paso por ‘La isla de las tentaciones’, Elena y David se han visto las caras una última vez en el debate final. Antes de reencontrarse en plató, Sandra Barneda ha compartido un rato a solas con ella, que no ha dudado en contarnos lo feliz que es actualmente.

Pero esa no ha sido la única vez que Elena ha hecho referencia a su nueva pareja. A lo largo del programa, la ex de David se ha mostrado varias veces orgullosa de todo lo que ha aprendido al vivir esta experiencia y de cómo le ha cambiado la vida hasta ahora.

Elena tenía clara su respuesta y comenzaba su intervención nuevamente con una sonrisa hablando de su nuevo amor: “Siempre he tenido miedos, pero la verdad es que la pareja con la que estoy ahora me da esa confianza que nunca me ha dado nadie”.