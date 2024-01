Alba Casillas revela qué es lo que le gusta de un chico: "No os lo vais a creer"

"No os lo vais a creer pero lo que más me llama la atención es que no me mire, que no me preste atención. Cuando eso pasa digo: 'Ese es'. Puedo enamorarme de un manatí, pero tiene que no mirarme cuando entre a la discoteca. Si me mira, paso; pero si no me mira me pregunto por qué. Si me doy cuatro paseos y me sigue sin mirar tengo que ir a pedirle el teléfono porque vamos a ver que soy una Diosa", ha confesado la influencer, que remataba diciendo: "No me gustan los babosos, ni los metrosexuales ni los que ponen morritos, yo necesito un buen albañil".