El momentazo de la primera cita entre Zaira y David en 'La isla de las tentaciones 7': "Soy una Bratz"

También han paseado por la playa en quads. David, pareja de María, no tenía claro quién iba a conducir, si él o su tentadora. "¿Me dejas conducir o conduzco yo?", le preguntaba a Zaira. "Conduzco yo", apuntaba la tentadora. "¡Qué miedo!", bromeaba David. No obstante, David no se arrepintió de haber dicho sí: "Para lo poco que me fío yo de que me lleve alguien en un quad la verdad que lo ha hecho bastante bien".