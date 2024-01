Las presentaciones de los solteros y solteras: "Soy maestra, experta en Lengua y Anatomía"

Por otro lado está Guzmán, que es médico "de momento" de familia, puesto que quiere ser cirujano plástico. "Vosotras podéis pasaros por mi consulta", le ha dicho a las chicas. Esto le ha hecho mucha gracia a Alba Casillas, que asegura que "otra cosa no pero silicona repartimos de una aquí". Otros como Joan Miquel se definen como un "caballero buscando a su princesa".

Luego ha sido el turno de las solteras. Eva ha causado mucho revuelo entre las chicas, y es que la llaman nada más y nada menos... ¡que 'Eva dinamita'! Luego está Mónica, experta en ritmos latinos. "Me encanta el fuego y terminar siempre quemándome. Ellos ya notan el calor, ¿verdad chicos?", ha apuntado la tentadora.

Gabriela dice que es "la reina de la huerta" y que siempre le roban los novios. Pero ahora le toca a ella robarlos. Paula es auxiliar de enfermería y maestra: "Mis asignaturas preferidas son la lengua, porque se me da genial utilizarla, y la anatomía". Algunos se han mantenido muy callados y eso ha provocado que Sandra les pregunte el por qué. Su respuesta ha sido clara, al menos la de David: se mantiene seguro de que la 'Luz de la tentación' no sonará en Villa Playa. De momento habrá que esperar para saber si eso pasará o no.