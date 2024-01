Sandra Barneda llama la atención a Andrea tras sus constantes reproches a Álvaro: "Habéis venido aquí para eso"

Andrea no dudaba en levantarse de su asiento para abrazarle al verle completamente roto y Sandra le pedía que se sentase: "Por favor, siéntate, sé que es díficil, pero tienes que ser igual que tus compañeras". "Me encuentro mal, estoy completamente decepcionado", decía Álvaro cuando retomaba la palabra, lo que hacía que Andrea saltase: "Más decepcionada estoy yo, has venido aquí para demostrarme, ¿y qué me estás demostrando? ¿De qué me vale que llores y luego te vayas allí a bailar".