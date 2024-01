Sandra Barneda y uno de los solteros irrumpen de noche en Villa Playa con una propuesta: "Esto puede condicionar vuestra experiencia"

En ese momento, Álvaro se ha roto por completo: "Estoy destrozado por todo. Siento que me ha fallado (Andrea). Lo que más me dolió es que en vez de llorar por verme a mí mal, lloró porque se iba Alba". Y es que Andrea estalló cuando vio que Álvaro le colocaba el collar a Mónica y tuvo un gran enfado con Álvaro. "A ella también le pusieron collares. Yo la respeté y no creo que sea para ponerse así".

"Por primera vez en 'La isla de las tentaciones' os voy a ofrecer un privilegio. Vais a poder tomar vosotros la decisión de ver o no estas imágenes. Tiene que ser una decisión unánime", ha señalado Sandra Barneda. Los chicos se lo han pensado, puesto que unos querían ver las imágenes y otros no. Además, han especulado sobre quién podría ser la chica que iba a aparecer en las imágenes. Finalmente no las han visto. Álvaro era el único que quería verlas: "Tengo una corazonada y sentía que las imágenes eran para mí. Me gustaría haberlas visto", confesaba Álvaro entre lágrimas.