Valeria y Napoli regresan a 'La isla de las tentaciones' como solteros: la incontrolable reacción de las parejas

"Valeria y Napoli, bienvenidos a 'La isla de las tentaciones de nuevo", decía la presentadora y tras esto comenzaban las presentaciones ambos. "Fui tentadora, me fui sola porque no supieron valorar esta pedazo de tentación y he vuelto para que eso cambie", entonaba Valeria. "He venido aquí porque me gustaría enseñar también mi lado cariñoso y sensible, a ver si alguna quiere conocer esta parte de mí", explicaba Manu.