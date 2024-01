Sandra Barneda revela qué momento de la grabación de 'La isla de las tentaciones' es el más duro

"Cuando han estado en el catamarán se han mareado de la leche algunos y hemos tenido que parar, por lo que es una grabación muy dura", ha añadido la periodista, que recuerda también "los chorretones de sudor" que le caen siempre ese día por estar en la playa al sol y lo mucho que le duelen los pies cuando se graba el plano en el que aparece caminando descalza por la orilla del mar: "Yo me puedo hacer hasta ampollas porque la arena arde y no me piden que ande por la zona mojadita. Y además me piden que ande con elegancia, aunque luego me traen las zapatillas corriendo".