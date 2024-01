Las amargas lágrimas de Ruth al ver las imágenes de Niko en la primera hoguera: “Yo necesito un hombre y no un niño”

Al ver más imágenes, la conexión con Tamara y sus acercamientos con bailes y juegos, Ruth terminaba completamente rota y haciendo una clara pregunta a sus compañeras: “ ¿Eso es demostrar que el amor es verdadero ?”. “Según tú lo estás demostrando no, al mismo nivel no estáis”, respondía Ana y a ver las lágrimas de ella, Sandra Barneda le preguntaba por lo que más le dolía de las imágenes: “Duele mucho”.

“La conexión que tiene con ella, es evidente porque la chica le gusta. Se gustan mutuamente, se buscan. Veo una falta de respeto el juego del hielo, el de chuparse. Yo he bailado con los solteros, pero no bailo así porque él baila así cuando una chica le gusta. Te juro que me duele por la barrera que hemos puesto del respeto, decir: ‘no hagas lo que no te gusta que te hagan”, explicaba Ruth visiblemente mal.