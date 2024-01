"Este mensaje va para todas las puretonas y puretones que os hartáis a llamarme loca. Dejaros ya de tonterías porque como me meta en los Instagrams de vuestros niños me tenéis el jueves que viene en vuestra mesa del comedor diciendo: 'Hola, suegri, ponme un cafelito'", ha comentado Andrea, que también ha mostrado su malestar porque no para de recibir mensajes donde le acusan de tener a Álvaro "secuestrado" y de no haberle hecho feliz.