Álex defiende su tonteo con Gabriela tras las críticas: "Esa es la gracia del programa"

Tras la emisión del tercer episodio, Álex celebró con un vídeo en TikTok no haber sido el primero de su relación en caer en la tentación y, como las críticas no han cesado, ha decidido grabarse un story explicando por qué no debería ser él quien concentre los comentarios negativos: "Me dicen que Marieta se ha besado, pero que yo le he mirado las tetas a Gabriela, pero parece que se nos ha olvidado que estamos en 'La isla de las tentaciones' y hay que jugar y tentarse".