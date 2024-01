Gabriela, la tentadora favorita de Álex, niega conocer a Marieta: "Tengo que aclararlo"

A Gabriela le han preguntado en Instagram a qué se refería exactamente Marieta cuando dijo que la conocía, ante lo que la 'reina de la huerta' comentaba entre risas: "Marieta me conoce de la noche porque soy Batman". Una broma que dejaba atrás para confesar que en realidad no conoce a la novia de Álex: "Puede ser que me haya visto porque se haya cruzado conmigo en la noche o algo, pero vamos es que yo a ella no la he visto en mi vida, tengo que aclararlo".