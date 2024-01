Adrián matiza sus palabras sobre los chicos que le gustan a Mariona: "Dije que eran afeminados y aleatorios"

Adrián se enfrentó en el cuarto episodio de 'La isla de las tentaciones 7' a su primera hoguera y se derrumbó completamente al ver las imágenes de Mariona con Julen . No le gustó nada ver a su novia dejarse besar el culo al salir de la piscina ni bailar en las fiestas junto a su tentador favorito, aunque no le sorprendió que ese fuera su chico preferido porque lo definió como "aleatorio".

El catalán aseguró que a su novia le gustan los chicos "afeminados, aleatorios y raros". Una descripción que sorprendió mucho en las redes sociales y que causaron un gran revuelo, tras lo cual el joven ha querido explicarse y matizar sus declaraciones en un story de Instagram: "No quise meter a los chicos aleatorios y afeminados en el saco de los raros. De hecho yo soy un poco afeminado, tengo amigos bisexuales y homosexuales con los que me llevo muy bien, tengo la mente súper abierta y no quiero que se malinterprete eso. Y dije aleatorio cuando realmente quería decir alternativo".