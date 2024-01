"Lo siento, pero no, nunca", ha respondido la tatuadora, que a continuación ha dado los motivos por los que no se plantea jamás volver a las villas como soltera: "Lo primero porque no me gusta cualquiera, para que me llame la atención un tío... ¡Échale huevos! Y lo segundo porque nunca iría detrás de un hombre con novia, con mujer. ¡No! ¡Eso nunca! Para mí un tío que tiene novia es como un Ken, que no tiene picha".